Арештований у РФ велосипедист із Франції, який намагався побити світовий рекорд, залишив Росію після суду

Французький велосипедист Софіан Сехілі, якого арештували в РФ і засудили до штрафу за незаконний перетин кордону, залишив Росію. Адвокатка Алла Кушнір розповіла, що він вилетів із Владивостока на Пхукет, звідки повернеться на батьківщину – до Франції, пише проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії.

«Я дуже радий, що все закінчилося – нарешті після 50 днів ув’язнення. Це щасливий кінець, на який ми всі сподівалися», – сказав Сехілі.

Його затримали в РФ на початку вересня. Сехілі виїхав з Лісабона 1 липня і планував побити світовий рекорд з перетину Євразії велосипедом.

За час подорожі Сехілі перетнув декілька країн і частину шляху подолав через Росію: в’їхавши з Грузії, він залишив країну в Астраханській області, після чого продовжив шлях через Казахстан, Таджикистан і Монголію.

Після цього він двічі намагався знову перетнути кордон Росії з Китаєм з електронною візою, але прикордонники його не пропускали. Після спроби обійти КПП його затримали.

Суд помістив його в СІЗО Уссурійська, де Сехілі провів кілька місяців.

23 жовтня стало відомо, що Прикордонний районний суд Приморського краю призначив велосипедисту штраф у розмірі 50 тисяч рублів у справі про незаконний перетин кордону. Проте з урахуванням проведеного часу під вартою чоловіка звільнили від сплати штрафу і відпустили у залі суду.