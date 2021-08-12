У 2020 році в Україні за сексуальні домагання не засудили жодної людини – ДСА

У 2021 році в Україні не засудили жодної людини у межах статті Кримінального кодексу «Примушування до вступу в статевий зв’язок». Про це повідомили в Державній судовій адміністрації у відповідь на запит Радіо Свобода.

«За вироками, що набрали законної сили у 2020 році, засуджених за статтею 154 Кримінального кодексу України не було», – мовиться в повідомленні.

В ДСА додали, що у разі вчинення особою декількох злочинів, облік ведеться за статтею Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає більш суворе покарання.

У березні президент України Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за сексуальне домагання дітей.

Відповідно до документа, кримінальне правопорушення, вчинене стосовно малолітніх або неповнолітніх, має бути розслідуване невідкладно й розглянуте в суді першочергово.

Закон передбачає особливий механізм захисту дітей, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками.

18 лютого Верховна Рада імплементувала норми Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуального насильства. За це рішення проголосували 322 депутати.