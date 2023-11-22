З-під завалів у Селидовому дістали ще одну загиблу людину – поліція

З-під завалів у Селидовому на Донеччині дістали ще одну загиблу людину. Загалом внаслідок ракетного обстрілу загинули троє людей, восьмеро поранені, пошуково-рятувальні роботи тривають, повідомив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) інспектор відділу комунікацій поліції Донецької області Павло Дяченко.

«Під час розбору завалів, на жаль, констатуємо, дістали тіло ще однієї людини. І так ми маємо інформацію щодо трьох загиблих. Це жах, це просто катастрофа, коли потужними такими ракетами б’ють по цивільних об’єктах – по підприємству, по лікарнях, по лікарні – це взагалі. Ну, там на лікуванні перебували люди. Ну, як це можна? Це навіть уявити собі не можна таке. Але для них це нічого: вдарили, то й вдарили», – сказав Дяченко.

Напередодні російська армія вдруге за тиждень атакувала місто Селидове на Донеччині. Під ударом опинилася лікарня міста, а також підприємство у Новогродівській територіальній громаді.

Водночас Державна служба з надзвичайних ситуацій у своєму телеграм-каналі опублікувала інформацію про двох загиблих у Селидовому і каже, що під завалами може бути ще одна людина.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.