Колишній заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос повідомив про звільнення з військової служби

Генерал-майор Сергій Кривонос, колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, а перед тим перший заступник командувача Сил спеціальних операцій, повідомив у фейсбуці про своє звільнення з лав Збройних сил.

«Звільнений з лав Збройних сил України… Звільнений без рапорта. Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію. Тому і звільнили. Кажуть: «немає посад». Хоча їх достатньо. Розумію… команда з Офісу президента», – заявив Кривонос,

При цьому він наголосив: «Моє звільнення – це початок нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії і державі! Наразі мене вже нічого не стримує, з урахуванням того, що супротивники застосовували нечесні і брудні прийоми. На війні дозволені всі прийоми… Все ще попереду – боротьба за Україну!»

У Міністерстві оборони і офісі президента України у вихідний день, суботу, цих заяв іще не коментували.

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря РНБО 29 грудня 2020 року і направив його в розпорядження Міноборони, де йому мали б підібрати посаду для подальшої служби. Причину звільнення в президентському указі не згадано. Кривонос розкритикував те рішення.

Але це сталося невдовзі по тому, як Кривонос розкритикував ідею Зеленського мобілізувати і чоловіків, і жінок у випадку нападу Росії. «Ми ж не воюємо м’ясом, не кидаємо людей десятками тисяч… Тому величезна кількість мобілізованих людей не вирішить питання спроможності протидіяти ворогові», – наголосив Кривонос 25 грудня 2020 року.

Раніше того дня було опубліковане інтерв’ю Зеленського, в якому він заявив, що у випадку нового нападу Росії з іншого напрямку «буде велика війна, ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки».

Олексій Арестович, тоді радник голови Офісу президента Андрія Єрмака, стверджував у відповідь, що подання про звільнення Кривоноса було подане ще за кілька місяців до того.

Перед тим, наприкінці листопада 2020-го, Зеленський вивів Кривоноса зі складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю і одночасно звільнив його від виконання обов’язків голови Міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави, хоча він лишився тоді на посаді заступника секретаря РНБО. У самій РНБО це пояснили «перерозподілом функціональних обов’язків».

Сергій Кривонос став заступником секретаря РНБО в березні 2019 року за указом тодішнього президента Петра Порошенка.

Напередодні Кривонос висував свою кандидатуру для участі в президентських виборах 2016 року, але потім зняв її, фактично висловивши підтримку кандидатурі Порошенка й заявивши, що в умовах війни він вважає «недоцільною зміну верховного головнокомандувача Збройних сил України». Після перемоги Зеленського він залишився на посаді в РНБО.

Із 2016 до 2019 року Сергій Кривонос був першим заступником командувача новостворюваних тоді Сил спеціальних операцій.