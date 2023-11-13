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Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу атаки «шахедів» з півдня

Українська протиповітряна оборона перехопила безпілотник Shahed у повітрі під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстративне фото
Українська протиповітряна оборона перехопила безпілотник Shahed у повітрі під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстративне фото

Жителів Запорізької та Дніпропетровської областей Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування російськими військами ударних безпілотників.

«Запорізька, Дніпропетровська області – загроза ударних БПЛА (ймовірно «Shahed») із південного напрямку», – зазначили українські військові.

Згодом у Повітряних силах додали, що в напрямку міста Павлоград Дніпропетровської області «зафіксований рух двох груп ворожих дронів».

Пізніше українські військові також повідомили про загрозу застосування дронів-камікадзе і для Харківщини. Також повітряну тривогу оголосили у Полтавській області.

Раінше, 13 листопада, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що українська протиповітряна оборона (ППО) збила п’ять російських розвідувальних дронів на південному напрямку.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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