Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу атаки «шахедів» з півдня

Жителів Запорізької та Дніпропетровської областей Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування російськими військами ударних безпілотників.

«Запорізька, Дніпропетровська області – загроза ударних БПЛА (ймовірно «Shahed») із південного напрямку», – зазначили українські військові.

Згодом у Повітряних силах додали, що в напрямку міста Павлоград Дніпропетровської області «зафіксований рух двох груп ворожих дронів».

Пізніше українські військові також повідомили про загрозу застосування дронів-камікадзе і для Харківщини. Також повітряну тривогу оголосили у Полтавській області.

Раінше, 13 листопада, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що українська протиповітряна оборона (ППО) збила п’ять російських розвідувальних дронів на південному напрямку.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.