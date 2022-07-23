Соратники Зеленського по «Кварталу» вийшли із засновників однієї зі своїх кінокомпаній у Росії

Соратники президента Володимира Зеленського по «кварталівському» бізнесу більше не контролюють російську кінокомпанію «Грин Филмс»: у квітні 2022 року їхня кіпрська фірма вийшла зі складу засновників цієї московської фірми (водночас вони залишаються серед бенефіціарів іншої російської компанії – ООО «Платинумфильм»). Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (Радіо Свобода) із посиланням на витяги із реєстру юридичних осіб Російської Федерації.

Відповідно до документу, з 6 квітня 2022 року із засновників ООО «Грин Филмс» вийшла кіпрська компанія Green Family LTD, в якій мають частки перший помічник президента Сергій Шефір, Борис Шефір, Андрій Яковлєв і соратник Ігоря Коломойського Тімур Міндіч. До березня 2019 року частку в цій кіпрській фірмі мав і Володимир Зеленський.

Тепер 50% ООО «Грин Филмс» володіє громадянка РФ Ольга Володимирівна Лосєва, а іншими 50% – сам «Грин Филмс».

До цього, протягом 2013-2021 років, Ольга Лосєва була керівницею російської компанії ООО «Смарт тв продакшн». У цей же час співвласником «Смарт тв продакшн» був Дмитро Глашкін. Цей же Дмитро Глашкін очолював «Грин Филмс» у той час, коли компанією володів Володимир Зеленський і його бізнес-партнери, він же залишається директором «Грин Филмс» і нині.

Тому хоча «Грин Филмс» тепер і не контролюють соратники президента України, компанія перейшла під контроль раніше пов’язаних із ними осіб.

Виручка «Грин Филмс» за 2021 рік склала майже 111 мільйонів рублів, утім, судячи з фінансових звітів, фірма працює собі у збиток, який за минулий рік склав майже 10 мільйонів рублів.

Другу російську компанію – ООО «Платинумфильм» – продовжує контролювати на 49% кіпрська Green Family LTD (тобто Сергій і Борис Шефіри, Андрій Яковлєв і Тімур Міндіч). При цьому фірма має скромні фінансові результати: у 2021 році виручка склала 50 тисяч рублів, однак фірма працювала у збиток, який склав 30 тисяч рублів (за даними аналітичної платформи «Спарк»).

Про обставини часткового виходу з російських бізнес-структур, журналісти «Схем» звернулися за коментарем до Сергія Шефіра, він прочитав запитання у меседжері, але не відповів.

Також журналісти звернулися за коментарем у студію «Квартал 95», відповідь опублікують, як тільки редакція її отримає.

На початку 2019 року «Схеми» з’ясували, що Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають компанії у Росії, попри запевнення тоді ще кандидата у президенти про закриття бізнесу в 2014 році. Журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Засновник усіх трьох компаній – зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по «Кварталу 95». ​

Володимир Зеленський спочатку заперечував цей факт, але потім визнав і вибачився перед журналістами.

Тоді з’ясувалося, що компанія «Грин Филмс» не лише працює в Москві, але й успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії та отримала 35 мільйонів рублів (майже 542 тисячі доларів) на фінансування фільму-трилера «Вниз».

У березні 2019 року «Схеми»​ повідомляли, що Володимир Зеленський позбувся частки у російському кінобізнесі на користь Андрія Яковлєва – автора «Студії Квартал-95».

«Кварталівці» вийшли із засновників своєї третьої російської «Вайсберг Пикчерс» у червні 2019 року, відтоді її контролює Юргіс Бальчюнас (продюсер Марюс Вайсберг).