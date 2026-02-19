Шмигаль: Франція надасть Україні грант на 71 млн євро, частина піде на підтримку енергетики

Франція надасть Україні грантову фінансову підтримку на суму 71 мільйон євро, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль 19 лютого.

За його словами, відповідної домовленості досягли під час зустрічі української сторони з міністром економіки, фінансів та промисловості, енергетики та цифрового суверенітету Франції Роланом Лескюром. Частина гранту буде спрямована на енергетичний сектор України.

«Ми також підписали документ щодо співпраці у сфері ядерної енергетики. Цим закладаємо міцну основу для поглиблення стратегічного партнерства та формуємо рамку відновлення й модернізації енергетичного сектору України», – написав міністр у своїх соцмережах.

Він додав, що Україна отримала від Франції понад 50 вантажів гуманітарної енергетичної допомоги, зокрема, понад 140 потужних генераторів. Також Париж спрямував 5,7 мільйонів євро у Фонд підтримки енергетики. Окремо Шмигаль подякував за рішення поставити Україні додатково 150 генераторів протягом лютого.

«Разом із Францією реалізуємо три важливі інфраструктурні проєкти для стійкості регіональних енергосистем. Бачимо залученість та готовність французьких компаній продовжувати й поглиблювати співпрацю», – заявив Шмигаль.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



