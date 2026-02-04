Шмигаль: є ризик, що графіки відключень світла можуть погіршуватися

Міністр енергетики Денис Щмигаль попередив, що ситуація в енергетиці залишається дуже складною, є ризик, що графіки відключень електрики можуть погіршуватися.

«Це пов’язано з останнім ударом і тим, що дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишається значним. При цьому росіяни готуються до нових атак по енергетиці в найближчий тиждень», – написав він у телеграмі.



За його словами, відновлювальні роботи продовжуються в усіх регіонах, зокрема у Києві, де ситуація є однією з найскладніших, працюють понад 230 бригад.

«Але місцева влада повинна дати людям чітке розуміння, де і в які терміни буде відновлено теплопостачання. У будинках, де відновлення теплопостачання в найближчій перспективі неможливо, електрика має бути щонайменше 18 годин на добу», – заявив Шмигаль.

Міністр додав, що вже понад 30 країн надають підтримку, щоб Україна пройшла цю зиму.



Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко ввечері 4 лютого повідомила, що до України продовжує надходити енергетичне обладнання від міжнародних партнерів. Партнери надали обладнання для резервного живлення загальною потужністю понад 145 МВт:

– 447 генераторів на понад 7 МВт від ЄС;

– 78 котлів потужністю 112 МВт від Італії;

– 2 когенераційні установки від Німеччини потужністю 3,8 МВт;

– 379 генераторів на 4,5 МВт від Польщі;

– 30 генераторів загальною потужністю 3,4 МВт від Франції;

– 106 генераторів від Юнісеф на 15,1 МВт.



У дорозі обладнання від Азербайджану, Естонії, Литви, Люксембургу, Словаччини, Франції, Чехії, Швеції, Швейцарії та Японії, додала вона.

Президент України Володимир Зеленський після наради щодо надзвичайної ситуації в енергетиці, що виникла внаслідок російських ударів, повідомив, що на 4 лютого найбільш складна ситуація склалася в Києві й області, у Харкові й області, на Сумщині й Полтавщині.

«Укренерго» повідомило про «значну кількість» знеструмлених споживачів у Києві, Київській, Харківській, Вінницькій і Одеській областях, а також пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах внаслідок масованого російського удару вночі 3 лютого.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія вночі 3 лютого атакувала Україну понад пів тисячею ракет і дронів, були влучання на 27 локаціях, а основними напрямками удару були Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив про «сильні пошкодження» Дарницької ТЕЦ у Києві, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей, і що її відновлення потребуватиме «значного часу».

За даними віцепремʼєра, міністра з відновлення України Олексія Кулеби, у Києві без тепла залишаються 1 142 багатоквартирні будинки.

Атака, ціллю якої, зокрема, стала енергетична інфраструктура, відбулася на тлі планованих на 4 і 5 лютого тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією в Абу-Дабі, спрямованих на припинення війни.



