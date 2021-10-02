Бойовики за добу 14 разів порушили режим тиші, двоє військових поранені – штаб

Російські гібридні війська 14 разів протягом доби 1 жовтня порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

При цьому, за даними командування, у п’ятьох випадках застосовувалося озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Зокрема, обстріли фіксувалися біля Новозванівки, Новоолександрівки, Лебединського, Луганського, Водяного (на Приазов’ї), Новолуганського, Кримського. Бойовики застосовували міномети калібру 120 міліметрів, великокаліберні кулемети, гранатомети, стрілецьку зброю.

Також внаслідок мінометного обстрілу в бік Авдіївки пошкоджені житлові будинки та прилегла територія, проте ніхто з цивільних, як заявляють у штабі, не постраждав.

«На Донеччині за допомогою безпілотного літального апарату противник скинув гранатометні постріли біля Первомайського. В районі Нью-Йорка ворог вів обстріл з великокаліберних кулеметів, а також застосував БпЛА та здійснив скидання ВОГ-17.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування», – додають у штабі.

Внаслідок обстрілів двоє українських військових отримали вогнепальні поранення. За зведенням, вони наразі в лікарні, стан обох оцінюють як задовільний.

Читайте також: Донбас. Головне за день: у ОРДЛО знову скасували комендантську годину і «таможню» (рос.)

«На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили його припинити вогневу активність. Станом на 7 годину ранку, 2 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

Незаконне збройне угруповання «ЛНР» заявляє про обстріл окупованої ним території, об’єктивних підтверджень цьому немає. Угруповання «ДНР» не робило заяв про перебіг бойових дій 1 жовтня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.