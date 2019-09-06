З початку доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Від початку поточної доби бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи важке озброєння. Про це повідомили у міністерстві оборони України.

«Загалом усі п’ять обстрілів ворог вів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» Об’єднаних сил», – мовиться у повідомленні.

У штабі зазначили, що бойовики використовували міномети різних калібрів, а також вели обстріл з артилерії калібру 122 мм.

За наявною інформацією, сьогодні бойових втрат серед українських військових немає.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.