Доба на фронті: український військовий загинув внаслідок обстрілів – штаб ООС

Один український військовий отримав смертельне поранення внаслідок обстрілів російських гібридних сил, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил 11 червня.

За даними штабу, бойовики обстріляли позиції українських військових п’ять разів з початку доби. Обстріли, в тому числі – із застосуванням мінометів 82-го калібру, станкових і ручних протитанкових гранатометів – фіксувалися, зокрема, поблизу Водяного, що біля Донецька, Опитного і Південного.

«Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі відкрив вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого», – йдеться в зведенні.

Незаконні збройні формування наразі не заявляли про бойові дії 11 червня.

Напередодні в зоні бойових дій зазнав поранення український військовий.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.