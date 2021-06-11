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Новини | Суспільство

Доба на фронті: український військовий загинув внаслідок обстрілів – штаб ООС

Військовий отримав поранення, несумісне з життям, неподалік Водяного, що на Приазов’ї

Один український військовий отримав смертельне поранення внаслідок обстрілів російських гібридних сил, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил 11 червня.

За даними штабу, бойовики обстріляли позиції українських військових п’ять разів з початку доби. Обстріли, в тому числі – із застосуванням мінометів 82-го калібру, станкових і ручних протитанкових гранатометів – фіксувалися, зокрема, поблизу Водяного, що біля Донецька, Опитного і Південного.

«Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі відкрив вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого», – йдеться в зведенні.

Незаконні збройні формування наразі не заявляли про бойові дії 11 червня.

Напередодні в зоні бойових дій зазнав поранення український військовий.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

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