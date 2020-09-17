У штабі ООС повідомили про одне порушення режиму тиші на Донбасі

Від початку поточної доби, 17 вересня, на Донбасі зафіксували одне порушення режиму припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, неподалік населеного пункту Новогригорівка ворожі підрозділи відкрили провокаційний вогонь зі стрілецької зброї в бік наших позицій. Неприцільні постріли не становили загрози для українських воїнів. Наші захисники зброю у відповідь не застосовували», – мовиться у повідомленні.

У штабі зазначили, що бойових втрат чи поранень внаслідок обстрілу немає.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітують про ситуацію на лінії зіткнення протягом дня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.