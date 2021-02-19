Від початку доби на Донбасі бойовики тричі порушили режим тиші – штаб ООС

Від початку поточної доби, 19 лютого, бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», збройні формування Російської Федерації вели вогонь по українських позиціях з мінометів 120-го калібру неподалік населеного пункту Зайцеве. Поблизу Південного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Луганського – з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат у лавах ОС немає.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітували про перебіг бойових дій протягом доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.