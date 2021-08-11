У штабі ООС повідомили про 5 порушень тиші на Донбасі, поранено військового

Від початку поточної доби, 11 серпня, бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Обстріли зафіксували поблизу Новомихайлівки та Новоселівки-Другої.

«Внаслідок обстрілу Новомихайлівки пошкоджена територія ферми та лінія електропередач, що призвело до знеструмлення населених пунктів Тарамчук, Славне, Солодке, Новомихайлівка. Крім того, населений пункт Новомихайлівка залишився без водопостачання. Внаслідок обстрілу Новоселівки другої загинув місцевий житель 1935-го року народження та пошкоджені приватні оселі мешканців і прилеглі домогосподарства», – мовиться у повідомленні.

На межі Донецької та Луганської областей військові зафіксували безпілотник бойовиків.

Як зазначили у штабі, внаслідок обстрілів один військовий отримав вогнепальні осколкові поранення, його госпіталізовано у задовільному стані.

У незаконних збройний угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.