У штабі ООС зафіксували два обстріли протягом дня, без втрат

Російські гібридні війська двічі порушили режим тиші протягом дня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

«Поблизу Світлодарська ворог обстріляв позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Золотого-4 російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів», – йдеться в зведенні.

За даними штабу, внаслідок обстрілів ніхто з українських військових не постраждав.

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«Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ», – додають у пресслужбі.

Крім того, протягом дня піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій розмінували майже 5 гектарів території в районі бойових дій та передали 84 вибухонебезпечних предметів на знищення.

Незаконне збройне угруповання «ЛНР» заявило про один обстріл окупованої ним території. Аналогічне угруповання «ДНР» не робило заяв про бойові дії 8 серпня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.