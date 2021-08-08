На Донбасі за минулу добу загинув один український військовий, поранені двоє – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 7 серпня загинув один український військовий, ще двоє зазнали поранень, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Стан здоров’я одного воїна – важкий. Іншого – задовільний», – ідеться в ранковому зведенні.

За даними штабу, російські гібридні сили здійснили шість порушень режиму припинення вогню, зокрема, біля селища Піски на Донеччині бойовики застосували протитанкові ракетні комплекси.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в чотирьох порушеннях режиму тиші 7 серпня, в угрупованні «ЛНР» – у трьох. Про наслідки бойових дій підтримувані Росією незаконні формування не повідомляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.