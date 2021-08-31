Від початку доби бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню – штаб ООС

Від початку поточної доби, 31 серпня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Обстріли зафіксували поблизу Широкиного, Новозванівки, Нью-Йорка, Красногорівки.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. За поточну добу бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає», – заявили у штабі.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито один обстріл з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.