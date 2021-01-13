Минулої доби бойовики 11 разів порушили режим тиші, поранено військового – штаб

Упродовж минулої доби, 12 січня, бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню, поранено українського військового. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що більшість обстрілів було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Бойовики вели вогонь з мінометів та стрілецької зброї у бік українських позицій неподалік Пісків та Водяного, що біля Донецька. Поблизу Пісків противник також відкривав вогонь і з гранатометів різних систем.

«У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї, поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Верхньоторецька – з великокаліберних кулеметів. Поруч із населеним пунктом Водяне, що на Приазов’ї, та Павлополя противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Водяного – і з автоматичних станкових гранатометів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Захисника швидко доставили до медичного закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна задовільний», – мовиться у повідомленні.

Українські військові кілька разів відкривали вогонь у відповідь, повідомили у штабі.

За інформацією штабу, від початку доби в районі проведення ООС зберігається тиша.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» напередодні ввечері заявили про нібито обстріл з боку ЗСУ території окупованого Золотого-5. У аналогічному угрупованні «ДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій минулої доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.