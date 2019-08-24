Від початку доби жоден військовий на Донбасі не постраждав – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби двічі відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України, інформації про постраждалих військових в результаті обстрілів немає.

«Противник обстрілював наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї: поблизу Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета; неподалік Павлополя – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» про обстріли з початку поточної доби не повідомляється.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.