Від початку доби жоден військовий на Донбасі не постраждав – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби двічі відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України, інформації про постраждалих військових в результаті обстрілів немає.
«Противник обстрілював наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї: поблизу Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета; неподалік Павлополя – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.
На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» про обстріли з початку поточної доби не повідомляється.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ