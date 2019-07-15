Минулої доби бойовики 19 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 14 липня, бойовики на Донбасі 19 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«З них 6 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Втрат серед українських військових немає, заявили у штабі.

« На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 14 липня двох окупантів поранено», – уточнили в ЗСУ.

Від початку поточної доби бойовики п’ять разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

У збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітували про перебіг бойових дій минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.