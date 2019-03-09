Минулої доби бойовики здійснили один обстріл позицій ЗСУ – штаб

Упродовж минулої доби, 8 березня, бойовики на Донбасі один раз обстріляли позиції українських військових. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Обстріл вівся зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Кримське.

«Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, не застосовувалося. Втрат серед наших захисників немає», – мовиться у повідомленні.

Від початку поточної доби противник не обстрілював позиції ЗСУ.

У збройному угрупованні «ДНР» заявили про нібито 10 обстрілів з боку українських військових.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Востаннє Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.