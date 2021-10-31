Штаб ООС повідомляє про вісім порушень режиму тиші бойовиками, один військовий травмований

Російські гібридні війська вісім разів порушили режим тиші протягом дня 31 жовтня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

За даними штабу, у чотирьох випадках застосовувалося заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

«Поблизу Луганського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем. В районі Світлодарська та Новоолександрівки окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів. Неподалік Мар’їнки та двічі біля Шумів ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 міліметри», – йдеться в зведенні.

Штаб також повідомляє про обстріл із мінометів калібру 120 міліметрів та великокаліберних кулеметів біля Золотого-4 та про проліт на Луганщині безпілотного літального апарату, ймовірно, «Орлану-10», з перетином лінії зіткнення.

«Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний», – зазначають у штабі.

Незаконні збройні угруповання звинувачують Збройні сили України в обстрілах окупованих ними територій протягом дня. Об’єктивних підтверджень цьому немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.