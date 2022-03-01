Шторм на Чорному морі не дозволяє російському десанту висадитися на півдні України – Арестович

Однією з найгарячіших точок вранці 1 березня в Україні був Херсон, повідомив на брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, поодинокі групи російських військ намагалися проникнути до міста.

«Зараз Збройні сили України, інші військові формування, територіальна оборона міста знищує противника», – сказав він.

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Арестович також вказав на окремі стрілецькі та артилерійські зіткнення в Маріуполі, а також на погодні умови, які заважають російському десанту висадитися на півдні.

«Бачите, навіть погода за нас – третю добу шторм на Чорному морі, який не дає змоги російському морському десанту висадитися в районі Одеси або Миколаєва. А зранку околиці Києва, який вчора був гарячою точкою, вкриті туманом і снігом, що також не дає російським окупантам почати щоденний наполегливий штурм Києва», – сказав радник голови ОП.

За словами Арестовича, повітряна оборона Києва збила п’ять російських літаків. Два з них збили українські літаки, ще три – системи протиповітряної оборони.

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«Знижується інтенсивність ракетних ударів, тому що противник використав щонайменше дві третини свого ракетного потенціалу. Зараз ця традиційна розвага поступово буде сходити на ні. Противник концентрує свої сили для взяття в облогу Києва, намагається взяти в облогу Харків, але в цілому ситуація контрольована і наше військове керівництво добре знає, що воно робить», – запевнив він.

1 березня вранці російські військові здійснили ракетний обстріл центральної частини Харкова. Як повідомив радник голови МВС Антон Геращенко, великий вибух стався біля будівлі Харківської ОДА на площі Свободи.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що сумарні орієнтовні втрати військ Росії з 24 лютого (від початку масштабного вторгнення) до 1 березня (станом на 6:00) в особовому складі склали 5710 осіб, полонених – 200.