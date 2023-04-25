Швеція висилає пʼятьох російських дипломатів, заявив міністр закордонних справ країни Тобіас Білльстрем в інтервʼю SVT Nyheter.

За його словами, МЗС Швеції повідомило про це послу Росії в Стокгольмі Віктору Татаринцеву 25 квітня. Російським дипломатам запропонували залишити Швецію, оскільки їхня діяльність несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини.

Посол Росії Віктор Татаринцев відмовився від коментарів.

Востаннє Швеція висилала російських дипломатів у квітні 2022 року, коли багато країн Європи на тлі війни в Україні стали висилати співробітників російських посольств та консульств. Тоді зі Швеції виїхали три дипломати, підозрювані в роботі на російську розвідку.

Майже два тижні тому, 13 квітня, Норвегія оголосила, що вишле 15 російських дипломатів.