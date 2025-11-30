У Швейцарії більшість громадян не підтримали податок на дуже багатих – результати референдуму

У Швейцарії виборці однозначно відхилили запропонований податок 50% на спадщину вартістю від 50 мільйонів швейцарських франків (це 62 мільйони доларів). 79% швейцарських виборців відхилили такий податок. Про це повідомив громадський мовник SRF у попередній оцінці результатів рефкерендуму. Це не остаточна цифра, але мовник каже, що результат буде близьким до неї.

Очікувалося, що пропозиція молодіжного крила лівих соціал-демократів, або JUSO, про фінансування проєктів щодо пом'якшення наслідків зміни клімату зазнає невдачі, оскільки понад дві третини респондентів виступили проти запропонованого податку в останніх опитуваннях.

Банкіри уважно стежили за голосуванням, розглядаючи його як лакмусовий папірець апетиту Швейцарії до перерозподілу багатства, оскільки інші країни, такі як Норвегія, збільшили свої податки на багатство або вже обговорюють такі кроки, повідомляє Reuters.

Критики ініціативи заявили, що вона може спровокувати відтік заможних людей зі Швейцарії, що зменшить загальні податкові надходження. Швейцарський уряд закликав виборців відхилити проєкт.



