«Слуга народу» Холодов передумав судитися зі «Схемами», які викрили його зв’язок з тютюновим бізнесом

Народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Холодов після подачі позову до суду передумав судитися з журналістами-розслідувачами програми «Схеми». Про це йдеться в ухвалі, якою Шевченківський райсуд Києва на прохання народного депутата залишив його позов без розгляду.

Позов Холодова стосувався розслідування «Слуга родинного бізнесу: кіпрська таємниця депутата Холодова» , в якому журналісти довели, що родина народного депутата пов’язана із бізнесом з дистрибуції цигарок, та вказали на ймовірні податкові порушення, а також викрили його на лобіюванні у Верховній Раді законодавчого покращення умов ведення цього бізнесу.

Андрій Холодов подав позов до Шевченківського районного суду столиці 27 серпня 2020 року, в якому просив «визнати недостовірною інформацію», поширену у розслідуванні, проте вже у день першого підготовчого засідання нардеп подав письмову заяву «про залишення позову без руху». Ані сам Холодов, ані його представник також не з’явились до суду. Таким чином Шевченківський суд ухвалив рішення «залишити позов без розгляду». Про це йдеться в ухвалі від 25 березня, яку захист «Схем» отримав 5 квітня.

«Андрій Холодов подав заяву про те, щоб залишити позов без розгляду. Таке трапляється не часто. Я думаю, що це свідчить про усвідомлення депутатом того, що справу виграти не вдасться, оскільки доказів недостовірності інформації у позивача бракує», – заявила адвокатка «Схем» з Інституту розвитку регіональної преси Віра Крат.

Сам депутат у своєму телеграм-каналі пояснив, що причиною такого його рішення стали результати експертизи, яку на його прохання провело «Українське бюро лінгвістичних експертиз». «У бюро відповіли мені, що в сюжеті «Схем» інформація проти мене викладена в формі «оціночних суджень», – написав Андрій Холодов.

Він додав, що, на його думку, йому «вдалося домогтися визнання, що наведена в сюжеті інформація про бізнес родини не є фактами або чимось, на що можна спиратися з юридичної точки зору».

Натомість адвокати «Схем» заявляють, що таке тлумачення висновків лінгвістичної експертизи – некоректне, адже звертаючись до експертів він просив оцінити лише деякі окремі фрази з матеріалу, а не весь сюжет.

«Тому заява депутата, що нібито весь сюжет «Схем» має форму оціночних суджень – не відповідає дійсності. Сюжет побудований на фактичних даних, які дають змогу робити висновки про його зв’язок з цим бізнесом. Так ось, фактичні дані він навіть не намагався спростувати – і зрозуміло чому, бо вони мають під собою документальні підтвердження, і журналісти були готові надати їх суду», – заявила адвокатка Інституту розвитку регіональної преси Віра Крат.

«Андрій Холодов не подав доказів того, що викриті журналістами факти не відповідають дійсності. Експертиза підтвердила, що він хотів спростувати оціночні судження журналістів, на які вони мають повне право, адже оціночні судження будуються на фактичних даних. Тобто він не спростував нічого», – заявила адвокатка Інституту розвитку регіональної преси Віра Крат.

У листопаді 2019 року журналісти «Схем» встановили, що родина Холодова має відношення до повного циклу дистрибуції цигарок – від гуртової закупівлі у виробників (через фірму «Сіті Трейдінг Компані») до розповсюдження цих партій у кіоски (власник кіосків – «Київ Маркет Солюшн») і роздрібного продажу в цих кіосках через дві фірми («Віктрум» та «Інтертабако»).

Сам Холодов публічно заперечував, що має якісь інтереси у торгівлі цигарками. У фракції «Слуга народу» також не побачили нічого протизаконного у діях свого однопартійця.

Після оприлюднення розслідування Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо Холодова. Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що перевірить, чи не діяв парламентар за умов конфлікту інтересів.

А 13 квітня Верховна Рада проголосувала законопроєкт 1049 без «тютюнової правки», яку просував «слуга народу» Холодов.

Податківці ж так і не надали оцінку несправжнім чекам у тютюнових кіосках, пов’язаних зі «слугою народу» Холодовим.

Програма журналістських розслідувань «Схеми» – спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».