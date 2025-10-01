«Схеми»: до помешкання виконавчої директорки The Kyiv Independent приходив працівник СБУ, у службі кажуть – у непов’язаній справі

Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) ідентифікували чоловіка, який 29 вересня приходив до помешкання виконавчої директорки видання The Kyiv Independent Дарини Шевченко у Києві. Хлопця звати Олександр, йому 24 роки, у сервісах перевірки номерів він підписаний як «СБУ Олександр». У спецслужбі «Схемам» підтвердили, що чоловік працює в Службі безпеки України, але стверджують, що він приходив за вказаною адресою в іншій справі, яка не пов’язана із журналісткою.

30 вересня головна редакторка англомовного українського видання The Kyiv Independent Ольга Руденко опублікувала у Facebook скріни з відео з камер спостереження у під’їзді будинку своєї колеги, на які потрапив чоловік. Вона повідомила, що він збирав інформацію про Дарину та показував її фотографію сусідам – від яких вона і дізналась про візит чоловіка до свого помешкання.

Редакція публічно попросила про допомогу в його ідентифікації.

«Він намагався опитувати сусідів, у яких швидко викликав підозру. Показував фото Дарини. Нащось фотографував двері підʼїзду і спільні двері на поверсі. Ми будемо вдячні за будь-яку інформацію про цього допитливого молодика», – написала головна редакторка The Kyiv Independent.

Журналісти «Схем» за допомогою інструментів розпізнавання облич ідентифікували візитера. Хлопця звати Олександр Г., він 2000 року народження, уродженець Києва.

За допомогою декількох сервісів перевірки номерів журналісти знайшли теги, які прив’язані до його номеру телефона. Серед них є тег «СБУ Олександр» – так цей номер підписаний в інших абонентів.

Журналісти звернулися за коментарем до Олександра у кількох месенджерах та зателефонували за його номером, він не відповів ані на дзвінки, ані на повідомлення.

«Схеми» звернулися до пресслужби СБУ із запитанням, чи справді чоловік є співробітником СБУ, і якщо так – чи дійсно він приходив до помешкання однієї з керівниць незалежного англомовного видання та з якою метою.

«Співробітники Служби безпеки України не збирали жодної інформації щодо виконавчої директорки видання The Kyiv Independent Дарини Шевченко. Наразі СБУ здійснює розслідування незаконної діяльності одного зі злочинних угруповань столиці. Перебування оперативника Служби безпеки за вказаною адресою було зумовлене перевіркою місця знаходження фігуранта іншої кримінальної справи. Зазначені дії жодним чином не повʼязані з діяльністю як редакції Kyiv Independent, так і представників ЗМІ загалом. Окремо наголошуємо: Служба безпеки України працює винятково у правовому полі і з повагою ставиться до ефективної роботи незалежних засобів масової інформації», – зазначили у пресслужбі СБУ.

Окремо джерела у правоохоронних органах повідомили «Схемам», що чоловік, якого Служба безпеки називає фігурантом кримінального провадження, є колишнім власником квартири, у якій проживає директорка The Kyiv Independent Дарина Шевченко.

Дані про ідентифікованого співробітника СБУ «Схеми» передали редакції The Kyiv Independent.