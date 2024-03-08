Оксана Марченко відкрила у Росії кіностудію, директором став колишній продюсер шоу «Україна має талант»

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко стала власницею компанії в Росії, що займається виробництвом кінофільмів, її очолив лінійний продюсер талант-шоу «Україна має талант».

Про це повідомляють журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми».

Відповідно до даних із реєстру юридичних осіб Російської Федерації, восени 2023 року було зареєстровано компанію «Вервица Фильм», профіль діяльності – виробництво кінофільмів, відеофільміві телевізійних програм, а в лютому 2024 року компанія зареєструвала домен vervica-film.ru (поки що неактивний).

Засновниками компанії є російське АО «Ренессанс» (99,99%) та громадянин РФ Басманов Олексій Сергійович (0,01%). Віктор Медведчук вказував у своїй декларації, що бенефіціарною власницею АО «Ренессанс» є його дружина Оксана Марченко. Ця ж компанія досі фігурує серед засновників інших структур подружжя у Росії, зокрема у нафтовидобувній компанії «НЗНП Трейд», що освоює Гавриківське родовище у Ханти-Мансійському автономному окрузі.

Олексій Басманов – уродженець Росії, працював в Україні разом із Оксаною Марченко у талант-шоу «Україна має талант», був лінійним продюсером шоу.

Отримати коментарі Олексія Басманова та Оксани Марченко наразі не вдалось. Водночас колишні колеги Басманова розповіли, що він долучався до виробництва фільмів із циклу «Паломниця» Оксани Марченко, і ця робота йому дуже подобалася.

Оксана Марченко виїхала з України перед повномасштабним вторгненням – 18 лютого 2022 року. У лютому 2023-го в СБУ заявили про повідомлення Марченко підозри за статтею «фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території» (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України). Телеведучу оголосили в розшук 11 квітня 2023 року. Особистий духівник Оксани Марченко, за словами виконувача обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрита Авраамія, продовжує мешкати у Києво-Печерській лаврі як монах Української православної церкви (Московського патріархату).

«Схеми» повідомляли, що чоловік Оксани Марченко Віктор Медведчук, обвинувачений в Україні у держзраді, після обміну на українських військових започаткував у Росії «політичний рух» «Другая Украина». До нього долучаються втікачі з України: політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ і обвинувачені у державній зраді і сепаратизмі політтехнологи. Їм вдалося уникнути покарання і виїхати з України, дехто з них втік після 24 лютого 2022 року.

У серпні 2023 року в Сербії зареєстрували філію російської громадської організації «Другая Украина». На початку грудня 2023 року посольство України в Сербії надіслало офіційний протест міністерству закордонних справ цієї країни, в якому попросило припинити діяльність представництва громадської організації «Другая Украина» Віктора Медведчука у Белграді.