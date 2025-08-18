НАЗК взялося перевіряти очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара з розслідування «Схем»

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг способу життя очільника Енергетичної митниці Держмитслужби Анатолія Комара, повідомили Радіо Свобода в агентстві. Підставою для такої перевірки стало звернення Державного бюро розслідувань, яке після виходу матеріалу проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) розслідує кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Анатолія Комара.

«За результатами попереднього розгляду листа, а також раніше отриманих відомостей, зазначена інформація буде врахована під час проведення моніторингу способу життя Комара А.Г.», – повідомили в НАЗК у відповідь на запит Радіо Свобода.

Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальну справу 2 серпня – наступного дня після виходу розслідування «Схем», де йшлося про розкішний спосіб життя родини високопоставленого митника, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ збудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень, сам митник пересувається на представницькому Mercedes S-class, його дочка здобуває платну освіту в Королівському коледжі в Лондоні.

В НАЗК також повідомили, що перевіряють наявність конфлікту інтересів в діях Анатолія Комара та дотримання обмежень щодо подарунків.

До цього «Схеми» встановили, що Анатолій Комар має зв’язки з паливним холдингом VM Groupe. СБУ розслідує діяльність цього холдингу на предмет завезення в Україну компонентів для пального російського походження, а його власник, бізнесмен Віталій Марченко, офіційно підозрюваний в ухиленні від сплати акцизного податку й завданні мільярдних збитків бюджету.

Як встановили журналісти, холдинг Марченка цьогоріч став спонсором футбольного клубу «Рокита», президентом якого є Анатолій Комар, очільник Енергомитниці. Саме цей державний орган нині розмитнює нафтопродукти та іншу паливну сировину VM Groupe, спонсора «Рокити», а тренер цього клубу та товариш Анатолія Комара працевлаштований в одній з фірм холдингу.

У письмовій відповіді Комар зазначив, що ані ним, ані підпорядкованими йому посадовцями Енергетичної митниці «не надавались будь-які сприяння та у будь-який спосіб компаніям з холдингу VM Groupe та її власнику».



«Схеми» також установили, що неповнолітня дочка Анатолія Комара вчиться в престижному коледжі в Лондоні King’s College London, що випливає з опису її профіля у соцмережах. Вартість року навчання в цьому коледжі для іноземних студентів складає близько 26 тисяч фунтів на рік (1,5 мільйона гривень).

До цього, судячи з її соцмереж, вона навчалася у Pascal English School Lefkosia на Кіпрі, де навчання разом із проживанням коштувало 30 тисяч євро на рік (на той момент 1,2 мільйона гривень).

При цьому в деклараціях Анатолія Комара відсутня будь-яка інформація про проживання його дочки за кордоном і витрат на її освіту.

У коментарі «Схемам» Анатолій Комар повідомив, що витрати на навчання дочки покриває її хрещений батько, але відмовився повідомити його ім’я, лише зазначив, що той є бізнесменом. Ці видатки в декларації Комара не відображені, попри те, що антикорупційне законодавство вимагає зазначати витрати третіх осіб у вигляді подарунку на освіту члена сім’ї суб’єкта декларування, йдеться в матеріалі.

Журналісти також звернули увагу на представницьке авто, на якому митник приїжджає на роботу.

Це автомобіль Mercedes-Benz S 400 2018 року випуску. Він належить фірмі «Приморська енергогенеруюча компанія», автівку у фірми винаймає Марія Комар – дружина митника. «Схеми» отримали податкові звіти цієї компанії та з’ясували, що її місячний дохід з надання в оренду автомобілів становить 15 тисяч гривень. При цьому ринкова вартість оренди саме такого автомобіля, на якому їздить митник – 6000 доларів на місяць, повідомили «Схемам» у декількох агенціях із оренди автомобілів преміум-сегменту.

Анатолій Комар у коментарі повідомив, що знає, за яку суму його дружина орендує автомобіль, але відмовився її називати. За його словами, ціна є ринковою. «Це ж компанія-власник автомобіля визначає вартість», – заявив Комар.

Як встановили «Схеми», в лютому 2025 року 69-річний тесть очільника Енергомитниці пенсіонер Сергій Гладков зареєстрував право власності на маєток у селі Вишеньки на Київщині загальною площею 450 квадратних метрів. Будівництво маєтку тривало два роки.

Журналісти отримали доступ до кошторису будівництва. «Рахуючи по нижній межі, такий маєток під ключ обійдеться у 70 мільйонів гривень. Це більше ніж півтора мільйона доларів», – йдеться в розслідуванні.

При цьому журналісти встановили, що тесть керівника Енергетичної митниці України Сергій Гладков не мав достатньо офіційних доходів, щоб дозволити собі таке будівництво.



У коментарі «Схемам» очільник Енергомитниці Анатолій Комар заявив, що не має стосунку до цього маєтку, а тесть мав достатньо коштів на його будівництво. Самі тесть і теща посадовця в коментарі «Схемам» повідомили, що зводили будинок за рахунок «зароблених ними коштів», але відмовилися пояснити суттєву розбіжність між їхніми офіційними доходами й витратами на будівництво.

По кожному з зазначених фактів «Схеми» додатково звернулися до Анатолія Комара по письмовий коментар, від якого він відмовився. «Порушені у вашому зверненні питання не стосуються професійної діяльності чи службових повноважень керівника митниці та залишаються без коментарів», – йдеться у його відповіді.

4 серпня Державна митна служба відсторонила Анатолія Комара від виконання обов’язків на підставі доручення міністра фінансів Сергія Марченка.

До цього прем’єр-міністр України Юлія Свириденко відреагувала на розслідування «Схем» про очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара та доручила провести перевірку викладених у матеріалів фактів. До цього голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на розслідування повідомив, що звернувся до генерального прокурора з «відповідною заявою» та подякував журналістам за якісну роботу.