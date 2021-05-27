НАБУ та САП оголосили ще одну підозру фігуранту розслідування «Схем» – брату Каськіва

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно повідомили про ще одну підозру рідному брату колишнього голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва – Олександру Каськіву. Його підозрюють у «створенні злочинної організації та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом» – в рамках справи про розкрадання коштів Держінвестпроекту, коли ним керував його брат Владислав Каськів. Раніше про цю справу та плани Офісу президента побудувати новий гірськолижний курорт у Боржаві на землях, які арештовані в межах провадження детективів, а також причетність Каськіва розповідали журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та «UA:Перший»).

«Це – другий близький родич ексголови Держінвестпроекту, задіяний в корупційній схемі з заволодіння коштами, виділеними на реалізацію національних проєктів», – йдеться у повідомленні пресслужби НАБУ.

За версією офіційного слідства, гроші були виведені з держбюджету під виглядом реалізації, зокрема, проєкту «Олімпійська надія» Януковича. Цей проєкт так і не був реалізований, не в останню чергу через те, що гроші, призначені на «Олімпійську надію», були виведені в офшори – що є предметом розслідування НАБУ. Відповідальним за реалізацію проєкту був Владислав Каськів, який у 2010-2014 роках очолював Держінвестпроект. Сам Владислав Каськів це розслідування вважає «безперспективним».

Як повідомляли «Схеми», частина коштів повернулася в Україну і була внесена як статутний капітал у кілька маловідомих українських фірм, теж підконтрольних оточенню Каськіва. Які, в свою чергу, скуповували за ймовірно «відмиті» держкошти землю у Карпатах.

У липні 2020 року на зазначені земельні ділянки за клопотанням НАБУ та САП Вищий антикорупційний суд наклав арешт.

Зараз понад пів тисячі гектарів землі в Закарпатській області оформлені на словацьку компанію Carpathian Mountain Resort . Як з’ясували журналісти «Схем», колишній голова Держінвестпроекту Владислав Каськів став радником цієї словацької компанії. Згідно з документом, який опинився у розпорядженні «Схем», датованому листопадом 2019 року, йшлося про майбутні плани взагалі закріпити володіння Carpathian Mountain за Владиславом Каськівим.

За тією ж адресою, де розташований офіс Carpathian Mountain, знаходиться салон краси Vibe Studio , який належить дружині рідного брата Владислава Каськіва – Тетяні.

Свій бізнес має у столиці Словаччини і сам брат Каськіва – Олександр. Згідно з інформацією з місцевого реєстру юросіб, він володіє фірмою, яка надає послуги з оренди нерухомості – Prime Capital .

Як виявили журналісти, реєстрацією як Carpathian Mountain Resort, так і Prime Capital та Vibe Studio займався один і той же словацький юрист – Даніель Григель.

Подружжя Тетяни та Олександра Каськівих також має апартаменти в найпрестижнішому районі Братислави. Один квадратний метр у будинку там коштує від 4000 євро – відповідно до даних з місцевих сайтів нерухомості.

Олександр Каськів залишив територію України у 2015 році. З того часу його місце перебування невідомо. Наразі він перебуває в українському розшуку.

В 2018 році детективи повідомили йому про підозру за статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» (191 ККУ).

У липні 2020 року Офіс президента повідомив , що на Банковій відбулася нарада, на якій обговорювалося створення високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластеру в Карпатах. Проєкт презентував громадянин Австрії Гернот Ляйтнер. Він є директором згаданої словацької Carpathian Mountain Resort, яка володіє пів тисячею гектарів землі на Закарпатті, де планують побудувати новий курорт. Наразі ці землі арештовані в рамках кримінальної справи НАБУ.

Журналісти «Схем» отримали доступ до листування екскерівника Держінвестпроекту Владислава Каськіва, а також особистих помічників та довірених осіб народних депутатів від ОПЗЖ Сергія та Юлії Льовочкіних. Електронні листи, які охоплюють період з 2014 по 2016 роки, з-поміж іншого, свідчать про те, що Юлія Льовочкіна була причетна до управління рахунками австрійської компанії Teleferic Holdings GMBH. Це одна з компаній, через яку, за версією офіційного слідства НАБУ, були виведені кошти з державного бюджету, призначені на реалізацію проєкту «Олімпійська надія».