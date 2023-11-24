Сквер у Києві назвали на честь загиблого неповнолітнього активіста з Харкова Данила Дідіка – Київрада

У Голосіївському районі Києва на вулиці Паньківській скверу присвоєно ім’я 15-річного громадського активіста Данила Дідіка, який став жертвою теракту під час Маршу єдності в Харкові в лютому 2015 року, повідомила пресслужба Київської міськради.

Секретар Київради Володимир Бондаренко повідомив, що у лютому проходило голосування в додатку «Київ Цифровий», за результатами якого більшість учасників опитування підтримали присвоєння імені Данила Дідіка вказаному скверу.

«Данило Дідік – є прикладом української молоді, яка хоче жити у вільній, незалежній Україні. Саме такі мужні люди потрібні в наш час, коли Збройні сили України дають відсіч агресору. Не здаємось, і не відступаємо. Вічна слава Героям, які в різні часи відстоювали незалежність України та боролись за правду. У серці України ми за підтримки мешканців увіковічуємо імена найхоробріших синів та дочок нашої країни, які віддали найцінніше – своє життя за всенародну свободу», – сказав Бондаренко.

22 лютого 2015 року під час мирного маршу «Єдності та гідності» у Харкові стався вибух. Загинули правоохоронець та троє активістів, серед яких і неповнолітній, 15-річний Данило Дідік. Хлопець був учасником патріотичного руху в Харкові, активно займався спортом і вболівав за місцевий ФК «Металіст». Данило посмертно нагороджений орденом «За мужність ІІІ ступеня».