SkyUp відновлює продаж квитків на рейси в найближчі два дні

Українська авіакомпанія SkyUp повідомила, що відновлює продаж квитків на рейси 14-16 лютого.

Згідно з коментарем генерального директора Дмитра Сєроухова, який наводить пресслужба, перевізник провів «складні» переговори зі страховими компаніями, а його закордонні партнери продовжують моніторити ситуацію.

«Однак зараз спільними зусиллями з Міністерством інфраструктури України та урядом ми зуміли досягти результатів – польоти в Україну залишаються безпечними й захищеними», – йдеться в його заяві.

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Компанія обіцяє повідомити про зміни, якщо такі відбудуться.

Напередодні SkyUp заявила, що зупиняє продаж квитків на рейси 14-16 лютого через вимоги лізингодавців та повідомлення страхових компаній, які відмовлялися страхувати польоти в повітряному просторі України.

Ця ж компанія повідомила 13 лютого про позапланове приземлення свого рейсу PQ0902, який летів до київського аеропорту «Бориспіль», в Кишиневі, Молдова. За даними компанії, лізингодавець заборонив своєму повітряному судну перетинати межі повітряного простору України. Згодом МЗС повідомило про організацію трансфера пасажирів до України.