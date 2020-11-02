Сноуден збирається отримати російське громадянство

Колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден заявив, що він подає заяву на отримання російського громадянства, втім, збирається лишити і американське.

Про цей намір Сноуден повідомив за кілька днів після оголошення, що вони з дружиною Ліндсі Міллз чекають на дитину.

«Після років розлуки з батьками ми з дружиною не бажаємо розлучатися з сином. Тому в цю епоху пандемії та закритих кордонів ми подаємо заявку на подвійне американсько-російське громадянство», – написав Сноуден у твітері.

Сноуден додав, що вони з дружиною «лишаються американцями» та будуть виховувати сина відповідно до американських цінностей, зокрема «свободи думки».

«Я з нетерпінням чекаю дня, коли зможу повернутися до Штатів, щоб уся родина змогла об’єднатися», – написав Сноуден.

Нещодавно Москва пом’якшила закони про громадянство, дозволивши отримати російське громадянство без вимоги відмовлятись від попереднього.

Сноудену в США висунуті звинувачення в шпигунстві, йому загрожує тривалий тюремний термін. Громадська думка у США з питання про Сноудена розділилася: багато активістів та громадські діячі, визнаючи, що він порушив закон, вказують на те, що він порушив важливу проблему невиправданого втручання спецслужб у приватне життя.

Колишній президент Барак Обама відмовився помилувати Сноудена, заявивши, що, можливо, зробив би це, якби той добровільно постав перед американським судом. Президент Дональд Трамп характеризував Сноудена як «зрадника». Але в серпні 2020 року з’явилися повідомлення, що Трамп не виключає можливості помилувати Сноудена.