Дружина вбитого під час обшуку в Криму Набі Рахімова змогла залишити Росію – адвокат

Сохіба Бурханова, дружина застреленого російськими силовиками під час обшуку в Криму громадянина Узбекистану Набі (Аюба) Рахімова, залишила Росія. Про це повідомило 26 грудня громадське об’єднання «Кримська солідарність».

За словами адвоката Едема Семедляєва, 2 квітня Бурханову офіційно видворили з країни. Захисник відвідав жінку в Центрі утримання іноземних громадян у Краснодарському краї. Там вона провела майже два роки.

Вони підписали необхідні документи і вже наступного дня співробітники Федеральної служби судових приставів РФ доставили Бурханову в аеропорт Мінвод. Звідти вона вилетіла до Ташкента, йдеться у повідомленні.

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«Її не видворяли до останнього. Південний окружний військовий суд не дозволяв це зробити, посилаючись на те, що щодо її чоловіка триває процес, і вона потрібна на суді, тому що є представником обвинуваченого», – розповів Семедляєв.

Як зазначив адвокат, Бурханова багато разів просила відправити її додому, тому що перебувати в Центрі утримання «їй було нестерпно».

«Тому вона не стала оскаржувати рішення суду і одразу вилетіла до Узбекистану. Вона благополучно дісталася, її зустріли родичі. Наразі перебуває у своєму рідному Самарканді», – сказав він.

Чоловіка Бурханової уродженця Узбекистану Набі Рахімова застрелили силовики під час обшуку в селі Дубки під Сімферополем 11 травня 2021 року, стверджуючи, що він чинив збройний опір.

У грудні того ж року повідомлялося, що проти Рахімова порушили кримінальну справу. А у березні 2023-го Слідком РФ заявив, що чоловіка «посмертно визнали винним».