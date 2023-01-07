Споживання електроенергії знизилося, але має зрости протягом дня – «Укренерго»

Завдяки вихідному та святу споживання електроенергії станом на 7 січня в Україні нижче, ніж напередодні, повідомила компанія «Укренерго» вранці 7 жовтня. Це сталося навіть попри суттєве похолодання.

«Але протягом дня через посилення похолодання прогнозується зростання рівня споживання. Тому для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти, які діють з 10:00 до 23:00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень», – повідомляє оператор.

Наразі обмеження не застосовуються вночі.

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«Укренерго» нагадує, що відновлення пошкоджених об’єктів генерації та магістральних мереж все ще потребують ресурсів і часу. Аварійно-ремонтні роботи тривають.

Раніше повідомлялося, що завдяки теплій погоді та вихідним новорічні свята пройшли практично без відключень електрики. Компанія «Укренерго» вранці 5 січня повідомила, що споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через поступове похолодання та активізацію роботи бізнесу.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі в жовтні. За цей час їй вдавалося тимчасово вивести з ладу значну частину системи. В Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.