Російський суд зобов’язав адміністрацію СІЗО передати ліки для кримчанина Приходька

Під час засідання Південного окружного військового суду в російському Ростові-на-Дону у справі українського активіста з Криму Олега Приходька адвокат Назім Шейхмамбетов клопотав про передачу підсудному в слідчий ізолятор посилки з медикаментами. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Шейхмамбетов пояснив, що кримчанин страждає захворюваннями сечостатевої системи, а ліки, відправлені йому дружиною, передані не були, попри те, що він має право на посилки і надання медичної допомоги.

Суд задовольнив клопотання Шейхмамбетова щодо доставки медикаментів і відмовив у клопотанні щодо порушення прав людини в СІЗО, «як такому, що не має відношення до даного кримінального розгляду».

Наступне засідання у справі Приходька призначене на 1 жовтня.

Російський суд в Ростові-на-Дону 7 вересня продовжив арешт Приходька на три місяці.

Адвокат Назім Шейхмамбетов уточнив, що «якщо нічого екстраординарного» не відбудеться, то протягом місяця буде винесений вирок у справі активіста.

Олега Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. Російська Федеральна служба безпеки звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в «незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв».

А 5 лютого адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що Олега Приходька також звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в окупованому Криму.

Активіст усі звинувачення відкидає.