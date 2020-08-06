Справа Стерненка: суд розглядає клопотання про продовження запобіжного заходу активістові

Шевченківський районний суд Києва 6 серпня розглядає клопотання про продовження запобіжного заходу одеському активістові Сергієві Стерненку.

Прокуратура просить продовжити домашній арешт для Стерненка ще на два місяці, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Сергій Стерненко на початку судового засідання заявив, що йому вдалося побачити в автоматичному судовому розподілі стороннє втручання. За його словами, з 14 суддів Шевченківського суду головуючу обирали між двома.

Сторона захисту звернулася до судді, щоб та взяла самовідвід. Втім суддя Марина Антонюк розцінила наведені захистом відомості як клопотання про відвід. Наразі усі присутні в суді очікують розгляд клопотання про відвід судді.

Тим часом, під стінами суду зібралося кілька десятків людей, які прийшли підтримати активіста. Серед їхніх лозунгів, зокрема – «Маю право на самооборону».

Зараз Сергій Стерненко перебуває під домашнім арештом. 3 липня Апеляційний суд Києва залишив цей запобіжний захід без змін.