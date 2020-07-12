Активіст Сергій Стерненко заявив, що розслідування нападу на нього зупинили.

«Розслідування третього замовного нападу на мене та пошук організаторів, посередників і замовника замаху не відбувається. Тепер офіційно. За повідомленням слідчого, провадження щодо третього нападу на мене зупинили. Формальною підставою для цього стало оголошення у розшук за хуліганство (так, коли тебе намагаються позбавити життя на замовлення, то це у нас «хуліганство») виконавця Олександра Ісайкула», – написав Стерненко у Facebook.

За його словами, Ісайкулу «СБУ дала втекти з України ще 17 березня 2019 року».

«Зупинення провадження означає і припинення будь-яких слідчих дій. Щоб запобігти цьому, я ще в травні звертався із клопотанням до прокурора [Миколи] Бозовуляка з вимогою виділити матеріали по виконавцю Ісайкулу у окреме провадження, і зупинити вже його, щоб не спливали строки розслідування», – додав Стерненко.

Радіо Свобода намагається отримати коментар від Служби безпеки України.