Апеляційний суд залишив Стерненка під домашнім арештом

Апеляційний суд Києва 3 липня залишив без змін запобіжний захід у вигляді домашнього арешту громадському активісту Сергію Стерненку.
Відповідне рішення винесли судді Валерій Лашевич, Микола Ященко та Іван Рибак після того, як у суді виступили охочі взяти Стерненка на поруки. Серед них – ексголова Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун, лідерка партії «Голос» Кіра Рудик, колишній політв’язень Володимир Балух.
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«Щоб ви так жили, як ви судите», – прокоментував рішення Стерненко і вийшов з зали суду ще до того, як суддя дочитав текст ухвали.
Виступаючи перед мітингом, який зібрався на його підтримку під судом, Стерненко заявив про намір звертатися до Європейського суду з прав людини.
26 червня Київський апеляційний суд почав розгляд скарги на запобіжний захід громадському активісту, але увечері оголосив про перерву.
17 червня громадський активіст Сергій Стерненко повідомив про намір оскаржувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який йому призначив Шевченківський суд за клопотанням прокурора.
Увечері 15 червня суддя Володимир Бугіль задовольнив клопотання прокурорів і обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем прописки на 60 діб. Згодом суд змінив адресу запобіжного заходу активістові Сергієві Стерненку на фактичну адресу його проживання.
Справа Сергія Стерненка
Сергій Стерненко – громадський активіст та колишній очільник осередку «Правого сектору» в Одесі. Зокрема, брав участь у протестах проти забудови Літнього театру Одеси, після яких його затримували.
У 2018 році на Стерненка скоїли три напади, під час останнього з них він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнецова. Другий учасник нападу Андрій Ісайкул згодом втік з України. Активіст стверджує, що діяв у рамках законного самозахисту. В замовленні нападів він звинувачує мера Одеси Геннадія Труханова, який справу не коментує. Стерненко також заявляв про тиск на слідство з боку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.
У березні Офіс генерального прокурора повідомив, що Венедіктова та Аваков обговорювали «вбивство Кузнецова», хоча ця справа є підслідною СБУ. У квітні Венедіктова заявляла, що підозра у справі Стерненка «буде в будь-якому разі».
У «вбивстві» Стерненка звинувачують, зокрема, політики часів Віктора Януковича Андрій Портнов та Олена Лукаш, народні депутати від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива та Вадим Рабінович, від «Слуги народу» – Максим Бужанський та Олександр Дубінський. Натомість на захист активіста висловлювалися колишня голова МОЗ України Уляна Супрун, члени ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?», парламентарі від партії «Голос».
11 червня 2020 року Служба безпеки України оголосила Сергію Стерненку підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.
Українська гельсінська спілка з прав людини вважає переслідування активіста політично вмотивованим.
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