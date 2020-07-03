Апеляційний суд залишив Стерненка під домашнім арештом

Апеляційний суд Києва 3 липня залишив без змін запобіжний захід у вигляді домашнього арешту громадському активісту Сергію Стерненку.

Відповідне рішення винесли судді Валерій Лашевич, Микола Ященко та Іван Рибак після того, як у суді виступили охочі взяти Стерненка на поруки. Серед них – ексголова Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун, лідерка партії «Голос» Кіра Рудик, колишній політв’язень Володимир Балух.

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«Щоб ви так жили, як ви судите», – прокоментував рішення Стерненко і вийшов з зали суду ще до того, як суддя дочитав текст ухвали.

Виступаючи перед мітингом, який зібрався на його підтримку під судом, Стерненко заявив про намір звертатися до Європейського суду з прав людини.​

26 червня Київський апеляційний суд почав розгляд скарги на запобіжний захід громадському активісту, але увечері оголосив про перерву.

17 червня громадський активіст Сергій Стерненко повідомив про намір оскаржувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який йому призначив Шевченківський суд за клопотанням прокурора.

Увечері 15 червня суддя Володимир Бугіль задовольнив клопотання прокурорів і обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем прописки на 60 діб. Згодом суд змінив адресу запобіжного заходу активістові Сергієві Стерненку на фактичну адресу його проживання.