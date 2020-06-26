Справа Стерненка: суд оголосив перерву в розгляді по запобіжному заходу

Апеляційний суд Києва оголосив перерву в розгляді запобіжного заходу для громадського активіста Сергія Стерненка.

Як повідомив сам Стерненко, засідання продовжиться за тиждень, 3 липня, об 11 ранку.

«Тоді продовжать заслуховувати поручителів та буде оголошення рішення», – зазначив він.

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Протягом судового засідання сторона захисту вимагала взагалі не обирати Стерненку запобіжний захід з огляду на те, що попередній захід – домашній арешт – обвинувачення вимагало в рамках досудового розслідування, яке вже завершене.

Також захист громадського активіста заявляли відвід прокурору Миколі Бозовуляку, проте суд не задовольнив клопотання.

Прокуратура заперечувала проти клопотання адвокатів.

Протягом дня десятки людей повідомили про готовність взяти Стерненка на поруки. Також під будівлею суду зібралася акція на його підтримку.

Раніше повідомлялося, що апеляцію розглядатимуть суддя-доповідач Валерій Лашевич і судді – Микола Ященко та Іван Рибак.

17 червня громадський активіст Сергій Стерненко повідомив про намір оскаржувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який йому призначив Шевченківський суд за клопотанням прокурора.

Увечері 15 червня суддя Володимир Бугіль задовольнив клопотання прокурорів і обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем прописки на 60 діб. Згодом суд змінив адресу запобіжного заходу активістові Сергієві Стерненку на фактичну адресу його проживання.