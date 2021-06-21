Радник Байдена пояснив, для чого США готували додатково 100 млн доларів допомоги Україні

Додаткову допомогу Україні від США в розмірі 100 мільйонів доларів готували на випадок подальшого вторгнення Росії в той час, коли Москва накопичувала свої сили біля українського кордону, повідомив радник США з національної безпеки Джейк Салліван.

В ефірі Fox News 20 червня він заявив, що з повідомленнями в ЗМІ про цю допомогу виникло «непорозуміння». Раніше американські ЗМІ повідомляли про нібито затримку оборонної допомоги США Україні. Це заперечили в Білому домі і в Міноборони України.

За словами Саллівана, Конгрес виділив 275 мільйонів доларів на допомогу Україні цього року, вона має бути витрачена до вересня.

«Зараз червень. Ми витратили кожен долар із цих 275 мільйонів доларів для України. Джо Байден дотримався своєї відданості суверенітету і територіальній цілісності України, направивши їм весь обсяг авторизованої допомоги у сфері безпеки», – сказав Салліван.

«Додаткові 100 мільйонів доларів були резервним пакетом на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну. Це кошти на додачу до 275 мільйонів доларів. І цей пакет був створений, коли на кордоні з Україною були зосереджені десятки тисяч російських військ. Коли ці війська відійшли і не пішли в Україну, ми затримали цей пакет у резерві на випадок, якщо він знадобиться в майбутньому», – додав він.

Таким чином, за словами радника Байдена, заяви про те, що США затримали допомогу є «просто нісенітницею».

Раніше американські видання Washington Post і Politico повідомляли, що адміністрація президента США відклала пакет військової допомоги Україні, який вона готувала, коли навесні Росія здійснила масове нарощування своїх військ біля кордонів України і в окупованому Криму. Як мовилося в повідомленнях із посиланнями на осіб, знайомих із ситуацією, коли Москва почала скорочувати чисельність своїх військ, а також із наближенням саміту президентів США і Росії цю допомогу відклали.

За цими повідомленнями, відкладений пакет на суму до 100 мільйонів доларів мав передбачити надання Україні систем протиповітряної оборони малого радіусу дії, стрілецької зброї і додаткової кількості протитанкових озброєнь.

При цьому, заявляли джерела видань, США не скасували цього пакету і можуть усе ще надати його, якщо Росія знову посилить присутність на кордоні України.

Після цього в Білому домі заперечили повідомлення преси про затримання військової допомоги Україні, але повідомили, що дійсно підготували ще один резервний пакет, який не був наданий.

Думка про те, що США затримали оборонну допомогу Україні, є нісенітницею, заявила 18 червня речниця Білого дому Джен Псакі.

«Лише минулого тижня, напередодні саміту США – Росія, ми надали пакет оборонної допомоги, в тому числі летальної допомоги, на суму 150 мільйонів доларів. Таким чином, ми надали допомоги на повну суму, виділену Конгресом у межах ініціативи безпекової допомоги Україні», – мовиться в спеціальній заяві речниці.

Вона також нагадала, що за два дні до того саміту президент США Джо Байден, виступаючи на саміті НАТО, заявив, що Вашингтон буде й далі надавати Україні «можливість бути здатною й далі чинити опір фізичній агресії Росії». Крім того, Байден прямо заявив президентові Росії Володимирові Путіну, що США будуть непохитні в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, заявила Псакі.

Але в її заяві є ще одне речення: «Ми також підготували резерв на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну».

Імовірно, саме про цей резерв, який так і не був урешті наданий, і йшлося в повідомленнях видань Washington Post 16 червня і Politico 18 червня.