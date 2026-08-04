У Пентагоні підтвердили намір передати союзникам керівництво місією допомоги Україні

Міністр оборони США Піт Геґсет доручив Європейському командуванню сил США (EUCOM) провести реорганізацію Групи сприяння безпеці України (SAG-U) і перерозподіл ролей і обов’язків між її складовими, а також місією НАТО з безпекової допомоги й підтримки для України ( NSATU NATO Security Assistance and Training for Ukraine – структура НАТО, яка централізовано керує військовою допомогою та тренуванням для України), повідомила пресслужба Європейського командування США.

Ця реорганізація не вплине на підтримку України з боку США, запевнили в командуванні.

Як йдеться в повідомленні, такий перерозподіл «підвищить функціональну ефективність і результативність допомоги у сфері безпеки, що надається Україні, передасть керівництво ключовими елементами цієї місії союзникам і звільнить ресурси США для реалізації інших глобальних пріоритетів країни».

«Ці зміни відображають провідну роль Європи у підтримці оборони України протягом останнього року, що відбулося на тлі стійкої й ефективної оборони з боку України», – додали в командуванні США.

Командувач збройних сил США в Європі генерал Алексус Гринкевич наголосив, що союзники продемонстрували, що «можуть взяти на себе провідну роль у підтримці оборони України».

Він додав, що SAG-U задумувалася як тимчасове командування, і її трансформація ґрунтується «на досягнутому прогресі, що допомагає створити умови для тривалого миру в Україні».

У командуванні нагадали, що за останні 3,5 роки SAG-U розподілила понад два мільярди доларів допомоги у сфері безпеки і співпрацювала зі значною кількістю країн-членів і партнерів щодо підтримки України.

«Реорганізація SAG-U не зменшує нашої підтримки чи відданості Україні, – заявив речник армії США в Європі й Африці полковник Майкл Вайсман. – Ми продовжуватимемо надавати підтримку Україні шляхом координації з USEUCOM (Європейське командування Збройних сил США – ред.) і NSATU відповідно до політики США».

SAG-U створили 4 листопада 2022 року після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Минулого тижня видання Politico, посилаючись на американського чиновника і трьох співрозмовників, обізнаних із планами, писало, що США відмовляться від керівництва базованою в Німеччині Групою зі сприяння безпеці України (SAG-U) і передадуть його іншій державі-члену НАТО.

20 травня у Пентагоні оголосили, що США скорочують загальну кількість бойових бригадних груп, які розміщені у Європі, із чотирьох до трьох – це повернення до рівнів бойових бригадних груп у Європі у 2021 році. Водночас в оборонному міністерстві заявили, що через таке рішення «тимчасово затримується» розгортання сил Сполучених Штатів у Польщі, «яка є зразковим союзником США». 22 травня президент США Дональд Трамп оголосив, що США відправлять до Польщі додатково п’ять тисяч військовослужбовців, «виходячи з успішного обрання нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького».

Перед тим Трамп оголосив про плани вивести 5 000 військовослужбовців з Німеччини.

На початку червня Сполучені Штати Америки офіційно повідомили своїм союзникам по НАТО про намір «скоригувати розмір свого внеску» в Модель сил НАТО. Як заявило Європейське командування збройних сил США, Сполучені Штати приведуть свій внесок у Модель сил НАТО (NATO Force Model) у відповідність до курсу на справедливий розподіл навантаження, позначений у новій редакції Стратегії національної оборони.

Метою ініціативи, як вказано в повідомленні, є те, щоб Європа «брала на себе основну відповідальність за свою власну конвенційну (тобто неядерну – ред.) оборону у відповідь на загрози безпеці, з якими вона стикається».

Як заявив командувач силами НАТО в Європі й водночас голова Європейського командування збройних сил США генерал Алексус Гринкевич, «нездорова залежність у Моделі сил НАТО від американських військ існувала надто довго».

«Президент Трамп, міністр Геґсет й інші чітко дали зрозуміти, що це має змінитися, і це зміниться», – сказав Гринкевич, заявивши, що потенційна можливість одночасних конфліктів на кількох театрах воєнних дій вимагає саме цього.

За словами Гринкевича, в результаті реформ НАТО в Європі буде тільки сильнішим, оскільки країни Європи все більшою мірою будуть гарантувати свою безпеку.