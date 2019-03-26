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26 Березень 2019, Київ 19:59
Новини | Політика

У США не коментують, чи є розслідування щодо Порошенка

Президент України Петро Порошенко

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Міністерство юстиції США не коментує, чи відкрите розслідування за будь-якими епізодами щодо президента України Петра Порошенка. Про це кореспонденту Радіо Свобода 26 березня повідомив офіційний представник американського відомства.

Посольство Великої Британії в Україні повідомило 25 березня, що Британський Офіс із розслідування шахрайств не має справ проти президента України Петра Порошенка.

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23 березня кандидат в президенти України, лідер партії ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що нібито Європейське управління з питань протидії зловживанням та шахрайству (OLAF) і Офіс розслідувань тяжкого шахрайства Великої Британії (SFO) відкрили корупційні справи проти чинного президента Петра Порошенка. OLAF також заперечив цю інформацію.

Передвиборчий штаб кандидата Порошенка назвав заяву Тимошенко такою, що «містить ознаки шахрайства», і закликав її до публічних вибачень.

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