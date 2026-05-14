У США розпочався новий раунд переговорів між Ізраїлем і Ліваном

У Держдепартаменті США розпочався третій раунд переговорів між Ізраїлем та Ліваном. Дводенні консультації мають сформувати рамки майбутньої угоди між сторонами.

Серед ключових тем – продовження режиму припинення вогню, демаркація кордону, виведення ізраїльських військ із півдня Лівану та роззброєння проіранського угруповання «Хезболла», визнаного терористичним у США та Ізраїлі (ЄС визнає терористичним військове крило, але не політичну партію).

Також обговорюються повернення переміщених мешканців, відновлення південних районів Лівану та майбутні механізми контролю.

Ліванську делегацію очолив колишній посол у США Симон Карам. Ізраїльську сторону представляє посол у Вашингтоні Єхіель Лейтер.

Переговори відбуваються на тлі закінчення терміну тритижневого режиму припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном, оголошеного президентом США Дональдом Трампом. Протягом перемир’я угруповання продовжувало спрямовувати безпілотники на північ Ізраїлю. Ізраїльська армія натомість завдавала ударів по об’єктах угруповання «Хезболла».

Бейрут домагається припинення вогню та виведення ізраїльських військ, а Ізраїль вимагає конкретного плану роззброєння «Хезболли» та збереження буферної зони на південь від річки Літані. США підтримують позицію Ізраїлю та, за даними джерел, обговорюють створення спеціальних підрозділів ліванської армії для роззброєння угруповання.

Генеральний секретар «Хезболли» Наїм Касем знову відкинув можливість прямих переговорів із Ізраїлем та назвав питання роззброєння внутрішньою справою Лівану.