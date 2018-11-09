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09 Листопад 2018, Київ 23:09
Новини | Міжнародні

У США додали звинувачень розсилачеві поштових бомб

Один із вибухових пристроїв, що надійшов до телемережі «Сі-ен-ен», 24 жовтня 2018 року

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У США оголосили нові обвинувачення чоловікові, якого раніше звинуватили в розсиланні поштою вибухових пристроїв чільним представникам Демократичної партії та іншим відомим критикам президента-республіканця Дональда Трампа.

Федеральні прокурори у Нью-Йорку оголосили 56-річному мешканцеві штату Флорида на ім’я Сізар Сайок 30 кримінальних обвинувачень, серед них низку у використанні зброї масового руйнування і перевезенні вибухових речовин через межі штатів.

У разі визнання винним йому може загрожувати довічне ув’язнення.

Дотепер йому оголошували п’ять обвинувачень, і за ними в разі визнання винним його могли засудити до 48 років позбавлення волі.

Сізара Сайока арештували у Флориді 26 жовтня після широких пошуків по всій країні. Його взяли під арешт без можливості вийти під заставу.

Його пов’язують із більш ніж десятком випадків надсилання пакунків із вибуховими пристроями адресатам по всій країні. Серед них – провідні діячі демократів, колишні президенти Білл Клінтон і Барак Обама, чи колишня держсекретар Гілларі Клінтон.

Жоден із вибухових пристроїв не спрацював до того, як вони були знешкоджені.

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