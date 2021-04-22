Посол США в Росії вилетів до Вашингтона для консультацій – ЗМІ

Посол США в Росії Джон Салліван вранці 22 квітня вилетів до Сполучених Штатів Америки для консультацій, повідомляють російські ЗМІ, зокрема «Интерфакс» і «РИА Новости».

Як пише російська служба Радіо Свобода, ймовірно, дипломат полетів рейсом через Лондон, бо прямих рейсів у США цього дня з Москви немає.

21 квітня Росія оголосила 10 співробітників американського посольства в Москві персонами нон ґрата. Вони повинні залишити країну до кінця дня 21 травня. Це стало відповіддю на видворення зі США десяти російських дипломатів.

15 квітня Вашингтон запровадив проти Москви санкції у відповідь на хакерські атаки, втручання у вибори й інші недружні дії, в яких американська влада звинувачує Росію.

Москва назвала санкції необґрунтованими і рекомендувала послу США поїхати додому для консультацій. Джерела видання Axios повідомляли, що Салліван не має наміру залишати Росію.

20 квітня американське посольство повідомило, що голова дипмісії все ж поїде до Вашингтона і повернеться в Росію в найближчі тижні. За повідомленням, у Сполучених Штатах посол відвідає свою сім’ю і зустрінеться з адміністрацією президента Джо Байдена, щоб обговорити поточні російсько-американські відносини.