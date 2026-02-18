Неофіційної домовленості між США й Росією про дотримання договору СНО-3 немає – Держдепартамент

Високопоставлений чиновник Державного департаменту США відкинув припущення про те, що Вашингтон і Москва неофіційно продовжують дотримуватися обмежень Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), термін дії якого закінчився 5 лютого, заявивши, що жодної «джентльменської угоди» щодо цього немає.

«Мені невідомо про таку угоду», – сказав заявив помічник держсекретаря США Крістофер Єо 17 лютого, виступаючи в Гудзонівському інституті у Вашингтоні, коли його запитали про те, чи дотримуються обидві сторони обмежень договору СНО-3 негласно, незважаючи на закінчення терміну його дії.

5 лютого видання Axios повідомило, що, за даними трьох джерел, знайомих з переговорами, США й Росія наближаються до угоди про «продовження дотримання договору СНО-3».

Під час виступу Єо назвав відсутність у договорі положень про обмеження тактичних ядерних озброєнь й обмеження ядерного арсеналу Китаю його критичними недоліками. Мало того, Росія ухилялася від виконання всіх своїх зобов’язань у рамках СНО-3 ще до закінчення терміну його дії, і тепер США «не обмежені лімітами договору СНО-3», наголосив помічник держсекретаря США.

У своєму виступі Крістофер Єо висловив занепокоєння поведінкою Китаю, який, за даними Сполучених Штатів, провів ядерні випробування 22 червня 2020 року, порушуючи Договір про заборону ядерних випробувань. Він звинуватив Пекін у використанні технологій, що ускладнюють виявлення підземних випробувань ядерних зарядів невеликої потужності. Китай заперечує проведення таких випробувань. Президент США Дональд Трамп заявив про готовність Сполучених Штатів відновити ядерні випробування, якщо інші країни проводитимуть тестування ядерних зарядів навіть невеликої потужності.

Дія договору СНО-3, який обмежував ядерні арсенали Сполучених Штатів і Росії, закінчився 5 лютого цього року. США відкинули пропозицію Росії продовжити договір на рік, посилаючись на відмову Москви від проведення інспекцій для перевірки його виконання. Вашингтон готовий вести переговори щодо укладання нового договору про контроль над ядерними озброєннями лише за умови приєднання до нього Китаю. Китай відкидає цю вимогу, посилаючись на те, що ядерні держави Франція і Велика Британія не є учасниками цього процесу.

