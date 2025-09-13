США запровадили санкції проти десятків іноземних компаній, більшість із них – китайські

Сполучені Штати розширили санкційний список Міністерства торгівлі, додавши до цього 32 компанії, чиї дії «суперечать інтересам національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів» – про це йдеться в документі у Федеральному реєстрі США, який набув чинності 12 вересня.

За документом, 23 з цих компаній базуються в Китаї. До списку також потрапили юридичні особи, зареєстровані в Індії, Об’єднаних Арабських Еміратах, Ірані, Сингапурі, Тайвані та Туреччині.

Зокрема, компанії GMC Semiconductor Technology (Wuxi) Co та Jicun Semiconductor Technology потрапили до списку за постачання обладнання для SMIC Northern Integrated Circuit Manufacturing (Пекін) та Semiconductor Manufacturing International (Пекін). При цьому компанія SMIC вже перебувала в санкційному списку.





Shanghai Fudan Microelectronics Technology Co, що займається виробництвом високопродуктивних обчислювальних чіпів, а також пов’язані з нею компанії в Китаї, Сингапурі та Тайвані, були включені в санкційний список за придбання американського обладнання для його використання у військовій модернізації Китаю та розвитку передових обчислювальних та виробничих технологій, а також за прямі.

Міністерство торгівлі США також зазначило, що Shanghai Fudan Microelectronics постачала технології російській військовій промисловості.

Ці заходи є частиною ширшої політики США щодо контролю за експортом технологій, підтримки національної безпеки та запобігання передачі стратегічно важливих технологій країнам, які можуть використовувати їх у військових цілях.

Міністерство торгівлі Китаю 13 вересня заявило про початок антидемпінгового розслідування щодо американських виробників аналогових чіпів. Після повідомлення про це, акції компаній Texas Instruments і Analog Devices, що виробляють аналогові чіпи, знизилися на 4% і 2% відповідно.

Раніше президент США Дональд Трамп запропонував країнам НАТО запровадити мита в розмірі 50–100% на імпорт з Китаю.