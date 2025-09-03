Путін і Сі Цзіньпін обговорювали життя до 150 років і безсмертя

Президент Росії Володимир Путін 3 вересня перед початком військового параду в Пекіні, гостем якого він був, обговорював із головою КНР Сі Цзіньпіном, окрім іншого, біотехнології, що продовжують життя людини, і можливість досягти безсмертя.

Розмова лідерів, які йшли разом з іншими керівниками держав до урочистої трибуни, була непублічною, вона потрапила на мікрофон під час прямої трансляції. На це звернули увагу блогери, які володіють китайською мовою, а на їхні публікації – агентства Bloomberg і Reuters.

Як випливає з публікацій, розмова торкнулася зростання тривалості життя.

«Раніше люди рідко доживали до 70. Зараз у 70 ти все ще дитина», – сказав, як стверджується, зокрема Сі Цзіньпін.

Путін (на відео чути переклад його слів китайською мовою) відповів: «За допомогою біотехнологій органи можна буде замінювати нескінченно… чим довше люди житимуть, тим молодші вони ставатимуть, і люди зможуть досягти навіть безсмертя». Китайський лідер підтвердив: «Дехто прогнозує, що в цьому столітті люди зможуть жити до 150 років».

Поряд із Путіним і Сі Цзіньпіном йшов лідер КНДР Кім Чен Ин, чи він брав участь у розмові, не повідомляють.

У трансляції, однак, звучить репліка перекладача корейською мовою, в якій йдеться про трансплантацію органів.

Влада РФ і Китаю поки що не коментувала це відео.

Володимиру Путіну – 72 роки, він править у Росії з кінця 1999 року. Згідно з ухваленими в 2020 році поправками до законодавства РФ, посаду президента Путін може обіймати до 2036 року, тоді йому буде 84.

Старша дочка Путіна Марія Воронцова, ендокринолог за спеціальністю, займається програмами, пов’язаними з генетичними дослідженнями, і, як повідомлялося, отримувала грант «на дослідження процесів відновлення клітин в організмі як основи довголіття та здоров’я людини».

Журналісти-розслідувачі неодноразово писали про здоров’я Путіна і його інтерес до нетрадиційних омолоджувальних методик.

Сі Цзіньпіну – також 72 роки.