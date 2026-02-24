США запровадили санкції проти хакерів із Росії й Узбекистану за загрози нацбезпеці

Сполучені Штати 24 лютого внесли до переліку санкцій чотирьох фізичних осіб, у тому числі громадян Росії, і три компанії. У заяві Міністерства фінансів США йдеться, що санкції пов’язані з їхньою діяльністю у кіберпросторі, яка шкодила інтересам національної безпеки США.

Відомство стверджує, що ці люди купують, продають та торгують нерозкритими вразливостями програмного забезпечення (так званими експлойтами нульового дня), які можуть використовуватися для злому, крадіжки даних і створення програм-вимагачів.





До списку, зокрема, включений Сергій Зеленюк, керівник компанії «Матрікс» (вона ж Operation Zero/OpZero), що базується в російському Санкт-Петербурзі. Компанія спеціалізується на скуповуванні кіберуразливостей та перепродажі їх державним компаніям та організаціям. Російське видання The Insider, зокрема, писало, що компанія обіцяла нагороду за виявлення вразливості в месенджері Telegram. За весь ланцюжок дій, що дозволили б зламати Telegram-аккаунт, компанія готова була заплатити до 4 мільйонів доларів.

У США Зеленюка звинувачують у купівлі та перепродажі як мінімум восьми пропрієтарних кіберінструментів уряду США (як стверджується, вкрадених в американської компанії), які потім продавалися неавторизовані.

До списку також увійшли росіяни Олег Кучеров та Марина Васанович, які співпрацювали із Зеленюком, а також громадянин Узбекистану Азізджон Мамашаєв, засновник компанії Advance Security Solutions – брокера експлойтів в Об’єднаних Арабських Еміратах. Ця компанія, як і «Матриця» та ще одна компанія з ОАЕ Special Technology Services, також внесена до списку санкцій.

США оголосили про санкції в четверту річницю російського вторгнення в Україну 24 лютого, проте не повідомляється, чи пов’язані вони з роковинами. Раніше про розширення списків санкцій оголосили Велика Британія та Канада.